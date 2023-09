Energiewende Windkraft-Funkturm bei Vodafone

Während die Politik auch gegen den Widerstand so mancher Bürger immer mehr Windkrafträder aufbauen will und dafür in NRW soeben den 1000-Meter-Mindestabstand von Windrädern zu Häusern abgeschafft hat, ist die Telefonbranche auf die Idee gekommen, Mobilfunkmasten mit Windkraftanlagen auszurüsten.