Kostenpflichtiger Inhalt: Forderungskatalog der Familienunternehmer : Die hohen Erwartungen des Mittelstands an den neuen CDU-Chef

Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz (alle CDU, v.l.n.r.) konkurrieren am Samstag um den CDU-Vorsitz. Der Favorit der Familienunternehmer, so scheint es, sitzt ganz rechts. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Familienunternehmer knüpfen hohe Erwartungen an den neuen CDU-Vorsitzenden, der an diesem Samstag gewählt werden wird: Sie verlangen ein Moratorium für neue Sozialleistungen, eine große Rentenreform und eine Absage an die Vergemeinschaftung von Schulden in der EU.