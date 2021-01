Nach Aus für Standorte in Bochum, Berlin und Leipzig : Mitarbeiter wollen gegen Standort-Schließungen von Flaschenpost und Durstexpress protestieren

Die Flaschenpost-Zentrale in Münster. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bochum Die Getränke-Lieferdienste Flaschenpost und Durstexpress schließen sich zusammen. Hunderte Mitarbeiter verlieren dadurch zunächst ihre Jobs. Die Wut ist groß – und das Unverständnis auch.

Obwohl schon seit einigen Tagen keine Ware mehr geliefert wurde, blickte Jörg Krause* optimistisch in die Zukunft. Sein Vertrag war zwar nur befristet, doch das würde sich irgendwann schon noch ändern. Immerhin boomt der Markt für Getränke-Bestellungen spätestens seit der Corona-Pandemie – und im Bochumer Lager von Durstexpress hatten sie erst kurz zuvor das Liefergebiet ausgeweitet.

Dann kam der Brief. In dem zweiseitigen Schreiben geht es um die Verschmelzung einstiger Rivalen. Im November war die Übernahme des Getränke-Lieferdienstes Flaschenpost durch die Oetker-Gruppe bekannt geworden, zu der auch der Konkurrent Durstexpress gehört. In dem Schreiben kündigen Flaschenpost-Chef Stephen Weich und Durstexpress-Chef Maximilian Illers an, dass der Name Durstexpress genauso verschwinden werde wie Standorte. Es ist die Rede von Schnelligkeit, Agilität, Innovationskraft – doch die Sätze, auf die Jörg Krause hofft, fehlen.

„Was ich besonders schlimm finde: Da stand kein Wort der Dankbarkeit drin, kein Wort des Mitgefühls“, sagt Krause: „Dabei stehen viele von uns hier vor dem Nichts. Man hätte uns wenigstens ein paar Monate geben können, um einen anderen Job zu finden.“ Stattdessen bekamen die Mitarbeiter die Kündigung zum 28. Februar. Allein in Bochum sind rund 100 Mitarbeiter betroffen, hunderte weitere sind es in Berlin und Leipzig.

Die Wut ist groß unter den Durstexpress-Beschäftigten. Mit Mahnwachen und Demonstrationen wollen sie auf ihre Situation aufmerksam machen. Am Donnerstag soll es vor dem Lager in Leipzig eine Kundgebung geben, bereits am Mittwoch wollen sie sich in Bochum versammeln. Die Beschäftigten haben die Gewerkschaft NGG und die Politik um Unterstützung gebeten – und forcieren gleichzeitig die Gründung von Betriebsräten.

Die Wut ist auch deswegen so groß, weil viele das Gefühl haben, dass die größte Übernahme in der deutschen Gründerszene des vergangenen Jahres ausschließlich zu Lasten der Schwächsten geht. Rund eine Milliarde Euro soll die Oetker-Gruppe für die Übernahme von Flaschenpost insgesamt bezahlt haben. Und nun, so das Gefühl vieler Logistikmitarbeiter, wird auf ihre Kosten gespart, während andernorts auf harte Einschnitte verzichtet wird. Die beiden Hauptverwaltungen in Münster und Bochum sollen so etwa zunächst unverändert bestehen bleiben.

Flaschenpost hat den Mitarbeitern in den betroffenen Logistikzentren angeboten, dass sie sich neu auf Stellen bewerben können. Das Ziel sei, einem Großteil der Mitarbeiter nach Möglichkeit Beschäftigungsangebote zu unterbreiten, hatte ein Sprecher betont. Am Standort Bochum hätten sich schon mehr als 60 Prozent der dortigen Durstexpress-Mitarbeiter bei Flaschenpost beworben. Ein gutes Drittel habe eine verbindliche Zusage erhalten. Die Zahl der Absagen sei deutlich geringer.

In Mitarbeiterkreisen gibt es eine andere Lesart. Dort heißt es, dass Flaschenpost vor allem einige der für die Lieferungen wichtigen Fahrer lockt und ihnen teilweise sogar Aufhebungsverträge anbietet, damit sie schneller verfügbar sind. Gleichzeitig würden Mitarbeiter gezielt abgelehnt, die vorher bereits bei Flaschenpost gearbeitet hätten. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage nicht zu diesem Vorwurf.

Flaschenpost hat sich seit seiner Gründung rasant entwickelt und zählt, gemessen an den wirtschaftlichen Kennzahlen, zu den größten Erfolgsgeschichten der deutschen Gründerszene der vergangenen Jahre. Doch je größer das Unternehmen wurde, desto lauter wurden auch die Vorwürfe.

Gegen die Gründung eines Betriebsrates am Standort Düsseldorf ging Flaschenpost gerichtlich vor. In erster Distanz gewann das Unternehmen, ein finales Urteil des Landesarbeitsgerichts steht noch aus. Vom Großteil der ursprünglich 22 Betriebsrats- bzw. Ersatzmitglieder hat sich Flaschenpost nach Angaben der Gewerkschaft NGG inzwischen jedoch getrennt. Acht Mitgliedern wurde gekündigt, bei anderen ließ man laut NGG die Arbeitsverträge auslaufen. Flaschenpost hatte einen Zusammenhang zwischen der Wahl und den Kündigungen stets bestritten.

Doch Mitarbeiter klagen auch abseits von Betriebsrat-Gründungen immer wieder über den hohen Druck, der auf sie ausgeübt werde – auch technisch. Die Lager würden mit Videokameras überwacht, die Fahrzeuge mit GPS-Sendern ausgerüstet, mit denen sich Fahrer kontrollieren ließen. Flaschenpost hatte den Vorwurf der Überwachung stets bestritten. Ein Überprüfung der NRW-Landesbeauftragten für Datenschutz wurde in Bezug auf die Videoüberwachung 2020 eingestellt. Die Behörde akzeptierte die Flaschenpost-Argumentation, die Aufzeichnungen im Betrieb und die Vielzahl von Kameras dienten der Diebstahl-Prävention und der Arbeitnehmersicherheit.

Eine Videoüberwachung, sagt Jörg Krause, gebe es bei Durstexpress nicht. Überhaupt sei die Situation deutlich besser als bei der bisherigen Konkurrenz. „Einige meiner Kollegen waren vorher bei Flaschenpost. Die waren froh, als sie da endlich weg waren“, sagt Krause. Auch die Löhne seien bei Durstexpress höher. Ein Flaschenpost-Sprecher will die Höhe der Löhne auf Anfrage nicht nennen, betont aber, dass zum 1. Februar eine Lohnerhöhung geplant sei, durch die die Mehrheit der Durstexpress- Mitarbeiter bei der Flaschenpost bessere und teils deutlich bessere Gehaltsbedingungen hätten.

Krause versteht auch nicht, wieso die Wahl in Bochum auf den Flaschenpost-Standort fiel. Denn die 12.700 Quadratmeter in einem Bochumer Gewerbegebiet wurden von Durstexpress erst im vergangenen Jahr angemietet – und für die Oetker-Tochter offenbar zu Beginn auch noch hergerichtet. Mitarbeiter berichten, dass beispielsweise extra eine Brandschutzanlage eingebaut wurde. Im Flaschenpost-Standort gebe es so eine Anlage nicht, dieser sei auch deutlich kleiner. Wie passt das zusammen, wo Flaschenpost doch gleichzeitig durch die Übernahme von Durstexpress-Mitarbeitern Personal aufbauen wolle?

Laut Flaschenpost ist das Durstexpress-Lager hingegen verschachtelter. Im Flaschenpost-Lager gebe es außerdem eine großzügigere Außenfläche und mehr Stellplätze. Die fehlende Sprinkleranlage stellt aus Flaschenpost-Sicht kein Problem dar. Ein Gutachten habe ergeben, dass diese nicht erforderlich sei.

Wie es mit dem Durstexpress-Standort in Bochum-Riemke weitergeht, ist derweil unklar. Üblicherweise schließen Unternehmen für solche Standorte langjährige Mietverträge ab. Drei bis fünf Jahre seien das Mindeste, sagt ein Branchenkenner. Im Umfeld des Unternehmens heißt es, der Mietvertrag in Bochum laufe sogar noch länger. Ein Flaschenpost-Sprecher wollte das auf Anfrage nicht bestätigen. Die Restlaufzeit des Vertrags sei allerdings deutlich kürzer als die des Flaschenpost-Lagers. „Die weitere Nutzung wird mit dem Vermieter abgestimmt, eine Nach- beziehungsweise Untervermietung ist möglich.“

Auch an anderen Standorten wird nach Lösungen gesucht. In Oberhausen wollte Durstexpress in Hallen des früheren Industrieunternehmens Babcock einziehen. Anfang Dezember wurde der Bauantrag des Immobilienentwicklers genehmigt. Doch der Getränke-Lieferdienst benötigt die Hallen B7 bis B10, insgesamt immerhin rund 7400 Quadratmeter, nicht mehr. „Das geplante Durstexpress-Lager in Oberhausen wird nicht eröffnet, da es zwischen zwei bereits bestehenden Flaschenpost-Standorten liegt“, sagte ein Sprecher. Auch die Expansion nach Offenbach wurde demnach gestoppt.

Statt Expansion: Integration. Die Logos von den Fahrzeugen werden bald genauso verschwinden wie die Durstexpress-Werbebotschaften mit Sprüchen wie „Du so: Getränke? Wir so: Dingdong.“ Die Mitarbeiter werden das Geräusch der Türklingel hingegen wohl so schnell nicht vergessen. Denn bei ihnen, unkt man in Leipzig, hieß es: „Kündingdong“.