Mit Mini-Solaranlagen Düsseldorfer Start-up will Energiewende vorantreiben

Sie sind gerade einmal Mitte 20 und haben schon ihr zweites Start-up gegründet: Janik Nolden und Julian Dienst verkaufen seit dem Sommer 2022 Mini-Solaranlagen über ihren Online-Shop Solago. Vor einigen Wochen bezogen sie sogar ein eigenes Ladenlokal in Hilden, in dem sie ihren inzwischen über 1000 Kunden erklären können, wie man so ein Balkon-Kraftwerk selbst anschließt. „Das Prinzip ist total einfach und es kann die Energiekosten tatsächlich senken“, sagt Nolden. Nach drei bis fünf Jahren habe man die einmalige Investition von rund 900 für zwei Photovoltaik-Module mit Wechselrichter, Halterung und Kabel, wieder raus. Und einen teuren Installateur kann man sich auch sparen.