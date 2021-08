Unverbindliche Preisempfehlung missachtet : Bundeskartellamt verhängt hohes Bußgeld an Kölner Schulrucksack-Hersteller

Der Tornister-Hersteller Fond Of soll seine Preise wettbewerbswidrig kontrolliert haben. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Köln/Bonn Das Kölner Unternehmen Fond GmbH soll über Jahre den Preiswettbewerb eingeschränkt haben. Jetzt muss der Schulranzenhersteller ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen.

Das Bundeskartellamt in Bonn hat ein Bußgeld in Höhe von zwei Millionen Euro gegen den Kölner Schulrucksack-Hersteller Fond Of verhängt. Fond of ist vor allem für die Marken „ergobag“ und „Satch“ bekannt. Grund des Bußgeldes ist eine Einschränkung des Preiswettbewerbs.

„Das Unternehmen Fond Of hat über Jahre hinweg Mindestpreise für seine Schulrucksäcke und -taschen vorgegeben und dafür gesorgt, dass die beteiligten Händler diese Preise nicht unterschreiten“, so Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt. Das Unternehmen habe nach Erkenntnissen der Wettbewerbsbehörde systematisch kontrolliert, dass Händler die Rucksäcke zu den von „Fond of“ festgelegten Mindestpreisen verkaufen. Zudem sei die Einhaltung der Mindestpreise mit Sanktionen durchgesetzt worden. Das ist nicht erlaubt. Seit 1974 dürfen Händler in Deutschland lediglich eine unverbindliche Preisempfehlung abgeben. Daran hielt sich Fond Of demnach nicht – und das im Zeitraum von 2010 bis 2019. Im Januar 2019 untersuchte das Bundeskartellamt den Fall.

„Vertikale Preisbindungen gehen häufig zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher und können dazu führen, dass diese im Ergebnis höhere Preise zahlen müssen. Gerade bei Schulrucksäcken und Schultaschen ist die Zahlungsbereitschaft der Eltern zum Schutz der Kinder relativ groß. Hier noch zusätzlich eine Preisbindung durchzusetzen, ist in keiner Weise akzeptabel“, so Kartellamtschef Mundt. Mit dem Verbot von vertikalen Kartellen will das Kartellamt insbesondere verhindern, dass Markenhersteller zu teure Preise zum Nachteil der Verbraucher festlegen, indem sie alle ihre Händler auf einen Mindestpreis festlegen. Die Behörde will dagegen erzwingen, dass manche Händler Produkte auch einmal viel billiger anbieten können, wenn ihnen das gefällt. Dann gibt es mehr Sonderangebote auch im Internet.