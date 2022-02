Fragen und Antworten zu den Plänen der Regierung : Alles, was Sie über den neuen Mindestlohn wissen müssen

Analyse Berlin Der gesetzliche Mindestlohn wird zum 1. Oktober auf zwölf Euro pro Stunde angehoben. Davon sollen laut Arbeitsminister Hubertus Heil 6,2 Millionen Beschäftigte profitieren, besonders in Dienstleistungsberufen. Für die Altenpflegekräfte gibt es eine eigene Lösung: Hier steigen die Mindestlöhne schon ab 1. September schrittweise teils deutlich über zwölf Euro. Zu den Mindestlöhnen die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer wird davon profitieren? Hubertus Heil beziffert die Zahl der Beschäftigten, die durch die Anhebung besser entlohnt werden, auf rund 6,2 Millionen. Wirtschaftsforscher rechnen sogar mit acht bis neun Millionen Betroffenen. Die Anhebung hat Folgen für das gesamte Lohngefüge, denn in den Tarifverträgen müssen fast alle Lohngruppen nach oben angepasst werden. Direkt betroffen vom Mindestlohn sind Beschäftigte vor allem in Dienstleistungsberufen, etwa Friseure, Angestellte im Einzelhandel, bei Wachdiensten, im Gastgewerbe. Wie der Personaldienstleister Randstad auf Basis einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unlängst mitteilte, sollen bei den Dienstleistungsunternehmen 20 Prozent der Gesamtbelegschaft mehr Geld bekommen. Im Handel profitieren zehn, in der Industrie sieben Prozent der Belegschaft, die jetzt noch weniger als zwölf Euro die Stunde verdient, so das Ifo-Institut.

Wie steht Deutschland im europäischen Vergleich da? Während ein Arbeitnehmer in Bulgarien Anspruch auf mindestens 332 Euro pro Monat hat, sind es in Luxemburg 2257 Euro, also fast sieben Mal so viel. Selbst wenn man die Kaufkraftunterschiede berücksichtigt, beträgt die Differenz fast das Dreifache. Niedriger als 1000 Euro vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben lagen nach einem aktuellen Vergleich der EU-Statistikbehörde Eurostat die Mindestlöhne im Januar in 13 EU-Staaten, ausnahmslos Länder in Ost- und Südeuropa. Mehr als 1500 Euro beträgt der Mindestlohn in sechs EU-Staaten: Frankreich (1603 Euro), Deutschland (1621 Euro), Belgien (1658 Euro), Niederlande (1725 Euro), Irland (1775 Euro) und Luxemburg (2257 Euro). Keinen Mindestlohn gibt es in Finnland, Schweden, Dänemark, Österreich, Italien und Zypern. Legt man eine fiktive Währung zugrunde, die die unterschiedliche Kaufkraft des Euro ausgleicht, gilt in Deutschland der nach Luxemburg zweithöchste Mindestlohn. Zum Vergleich liegt der Mindestlohn in den USA nach dieser Skala gleichauf mit dem in Portugal und noch unter jenem Rumäniens.