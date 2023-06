Stärkster Rückgang der letzten zehn Jahre Zahl der Millionäre 2022 spürbar gesunken

Die Vermögen in Nordamerika gingen den Angaben zufolge mit 7,4 Prozent am stärksten zurück. In Europa waren es minus 3,2 Prozent und in Asien und im Pazifikraum minus 2,7 Prozent. In Afrika, Lateinamerika und in Nahost stiegen die Vermögen hingegen - maßgeblich wegen der hohen Öl- und Gaspreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine.