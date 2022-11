Debatte um Gewinnabschöpfung : Milliardengewinn für RWE

Im Kerngeschäft hat RWE seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Nun will der Staat den Geldsegen zur Finanzierung der Energiehilfen abschöpfen. Die Dividende soll nicht steigen - RWE will weiter investieren.

Der Geldsegen hat Folgen. Die Bundesregierung will die Gewinne von RWE und anderen Öko-, Braunkohle- und Atomstrom-Produzenten abschöpfen - und das voraussichtlich rückwirkend zum 1. September. So sollen die Preisbremsen für Verbraucher finanziert werden. Nur Steinkohlekraftwerke sollen außen vor bleiben. Konkurrent Eon warnt bereits vor einer rückwirkenden Abschöpfung: „Eine rückwirkende Abschöpfung wäre ein sehr negatives Signal. Wir müssen uns aus der Krise herausinvestieren. Dafür braucht es sichere Investitionsbedingungen.“

RWE will das Geld im Konzern halten, um weiter in den Ökostrom-Ausbau zu investieren. Daher soll auch die Dividende nicht höher ausfallen als bislang geplant: Die Aktionäre sollen für 2022 eine Dividende von 90 Cent je Aktie erhalten.