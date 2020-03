Milliarden-Übernahme in Hilden : US-Konzern schluckt Qiagen

Hilden Thermo Fischer übernimmt das Vorzeigeunternehmen, das einst von der Uni Düsseldorf aus gegründet worden ist. Der Deal hat ein Volumen von elf Milliarden Dollar.

Jetzt also doch: Der US-Konzern Thermo Fischer Scientific will das Hildener Bio-Unternehmen Qiagen schlucken. Die Spitzen beider Konzerne hätten dem Angebot zugestimmt, teilte Qiagen am Dienstagmorgen mit. Thermo will nun allen Qiagen-Aktionären ein Angebot machen.

Für die 5100 Mitarbeiter von Qiagen, die an 35 Standorten in der Welt tätig sind, ist das ein Schlag: Sie kommen nun in neue Hände, das Vorzeigeunternehmen verliert seine Unabhängigkeit. Besonders stellt sich die Frage, was aus der Zentrale in Hilden wird.