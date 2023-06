IG Metall fordert verbindliche Zusagen Habeck hofft auf grünes Licht für Thyssenkrupp

Die Bundesregierung sendet vor dem Stahlaktionstag bei Thyssenkrupp am Mittwoch Signale der Entspannung. Im Umfeld des Bundeswirtschaftsministeriums hieß es am Dienstag, es habe in den Verhandlungen mit der EU-Kommission zu den Staatshilfen Fortschritte gegeben. „Die Grundlagen für die Genehmigungsentscheidung sind damit klar umrissen. Das schafft auch für Thyssenkrupp die notwendige Planungssicherheit“, sagte ein Insider. Mit der finalen Genehmigung der Kommission sei in den nächsten Wochen zu rechnen.