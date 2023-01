Experte der Verbraucherzentrale gibt Hoffnung Preisexplosion bei Milch – wann wird das Produkt endlich wieder günstiger?

Was bedeuten eigentlich Weide-, Alpen- und Biomilch? Die verschiedenen Begriffe für Milch versprächen laut Waskow häufig zu viel. Alpenmilch sei ein ungeschützter Begriff, den auch Produzenten außerhalb der Alpen für ihre Produkte beanspruchten. Weidemilch klinge zwar großartig, heiße aber bloß, dass die Kühe mindestens 120 Tage jeweils sechs Stunden lang auf der Wiese stehen würden. Unter welchen Bedingungen sie die restlichen 245 Tage lebten, sei unklar. Die Deutschlandchefin der Molkereigenossenschaft Arla, Lillie Li Valeur, betont, dass Arla-Kühe in Bio-Haltung es in dieser Hinsicht besser hätten: „Sie verbringen mindestens 150 Tage auf der Weide“, sagt sie. Außerdem sei es logisch, dass sie das nicht das ganze Jahr täten – im Winter würde ihnen das zu kalt. Zudem böten die Weiden in der kalten Jahreszeit nicht genug Gras als Futter und müssten sich regenerieren. Wer auf Tierwohl und Umwelt achtet, treffe auch laut Waskow mit Bio-Milch die beste Wahl. Hier sei gesichert, dass die Futtermittel selbst angebaut seien oder aus der Region stammten und die Tiere hätten mehr Platz als in konventioneller Haltung.