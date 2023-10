Verbot der EU ab Dienstag Das ist der Fahrplan für das Mikroplastikverbot

Jürgen Bertling vom Fraunhofer Umsicht bewertet Verbote generell besser als freiwillige Selbstverpflichtungen. Auch die gesetzten Fristen findet er nachvollziehbar: „Entwicklungszyklen in der Industrie sind relativ lang.“ Große Mengen an Mikroplastik entstünden durch Abrieb beispielsweise von Autoreifen oder durch die Zerkleinerung anderen Plastikmülls. Mit Blick auf die neuen Verbote sagt Bertling: „Im Moment ist das nur ein Flicken. Die Kunststoffemissionen müsste man in der Breite in den Blick nehmen.“ Dazu zählen auch flüssige Polymere, die beim aktuellen Verbot noch außer Acht gelassen werden.