Versicherung, Kosten, Fallen Was Sie beim Mietwagen für den Urlaub beachten müssen

Am stärksten sind die Preise laut Billiger-Mietwagen.de zuletzt in Österreich gefallen: Von rund 76 Euro pro Tag im Sommer 2023 auf 56 Euro in diesem Sommer. In Irland fielen die Preise von durchschnittlich 75 auf 58 Euro, in Dänemark von 46 auf 37 Euro. Deutschland sei mit einem Preisrückgang um neun Prozent von rund 50 auf 46 Euro im Mittelfeld. „Waren Autos wegen Lieferengpässen vergangenes Jahr noch kostspielig, sind die Einkaufspreise seitdem deutlich gefallen“, erklärt Frieder Bechtel von Billiger-Mietwagen.de. In anderen Ländern zeigt sich hingegen eine gegenläufige Entwicklung, zum Beispiel in Norwegen. Die Autovermieter verlangten dort schon voriges Jahr durchschnittlich 83 Euro pro Tag, in diesem Sommer sogar 97 Euro.