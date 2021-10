Nebenkostenabrechnung : Mieterbund befürchtet Preisschock

Düsseldorf Die sprunghaft gestiegenen Energiepreise dürften die Nebenkosten für viele Menschen in ungeahnte Höhen treiben. Manche fordern eine einmalige Staatshilfe wie im Jahr 2000 bei der Winterhilfe.

Öl- oder Gasrechnung, Strompreis, Benzinkosten – egal, wohin Autofahrer, Mieter und Eigentümer gegenwärtig beim Thema Energie schauen: Überall wird es teurer. Die gestiegene Nachfrage hat die Öl- und Gaspreise deutlich steigen lassen. Dazu kommt die CO 2 -Steuer in Deutschland , zudem steht noch eine mögliche Ausdehnung russischer Gaslieferungen aus, weil die neue Bundesregierung das umstrittene Projekt Nord Stream 2 noch genehmigen muss.

DMB-Präsident Lukas Siebenkotten hat gleich mehrere Vorschläge parat, wenn es darum geht, die Mehrbelastung für die Mieter in Grenzen zu halten: „Man könnte beispielsweise den Strompreis reduzieren, indem man die Stromsteuer auf das EU-Minimum senken würde“, sagte Siebenkotten unserer Redaktion. In Zahlen heißt das: In Deutschland liegt die Steuer seit 2003 unverändert bei 20,50 Euro je Megawattstunde (also 2,05 Cent je Kilowattstunde), was rund sieben Prozent des durchschnittlichen Haushaltsstrompreises ausmacht.