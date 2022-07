Energiekrise : Mieter haben ein Recht auf Warmwasser

Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Die Stadt Hilden will Heizungen und warmes Wasser in Schulen und Sportstätten bis Ende September abschalten. Und in Sachsen hat eine Wohnungsgenossenschaft die Zufuhr für 600 Wohnungen eingeschränkt – rechtens ist das nicht.

Von Arnd Janssen und Jan Drebes und unseren Lokalredaktionen

Nachdem die Stadt Hilden Heizungen und Warmwasseraufbereitung in öffentlichen Einrichtungen abgestellt hat und Bewohnern einer Wohnungsgenossenschaft in Dippoldiswalde das Warmwasser nachts gekürzt wird, hat eine Debatte darüber begonnen, ob Mieter ebenfalls befürchten müssen, dass die Zufuhr von Warmwasser gedrosselt wird. Der Deutsche Mieterbund (DMB) hat das verneint: „Mietvertraglich ist der Vermieter verpflichtet, warmes Wasser immer zur Verfügung zu stellen. Davon einseitig abzuweichen, das geht nicht nach derzeitiger Rechtslage“, sagte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten. Es sei Grundlage eines Mietvertrags, dass Warmwasser stets vorhanden sei.

Laut Mieterbund muss der Vermieter warmes Wasser mit mindestens 40 bis 50 Grad Celsius zur Verfügung zu stellen – rund um die Uhr. Das sei im Mietrecht verankert. Auch die Eigentümer wollen die Versorgung nicht infrage stellen. „Das warmes Wasser nicht mehr fließt, soll nicht passieren“, sagt ein Sprecher von Haus und Grund Deutschland. Würden Eigentümer das tun, wäre das laut Siebenkotten ein „Mangel der Mietsache, und eine Mietminderung um zehn Prozent wäre möglich“.

Info So nutzen Deutsche Heizung und Wasser Heizung Laut Statista wird mehr als jeder zweite Haushalt in Deutschland mit Gas geheizt. 1995 waren es noch zehn Prozent weniger, dafür gibt es heute deutlich weniger Ölheizungen. Warmwasser Laut Bund der Energieverbraucher nutzen rund 70 Prozent der Haushalte einen elektrischen Durchlauferhitzer.

Auch die Politik will den Bürgern die Sorgen vor solchen Maßnahmen nehmen: „Die Entscheidung, ob, wann und in welchem Umfang das Warmwasser abgedreht wird, darf nicht allein vom Vermieter getroffen werden. Wir werden sicherstellen, dass niemand wegen Putins Angriffskrieg frieren muss. Außerdem darf niemand im Winter auf der Straße landen, weil die Nebenkosten explodieren. Die gesetzlichen Regelungen werden wir zügig auf den Weg bringen“, kündigte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz an.

In Sachsen hatte eine Wohnungsgenossenschaft beschlossen, dass das Warmwasser nachts gekürzt wird. Teile der Bewohner hätten das aber begrüßt, heißt es. Die Stadt Hilden hatte am Dienstag angekündigt, die Heizungen und Warmwasseraufbereitungen in städtischen Schulen und Sportstätten bis Ende September abzuschalten. „Indem wir darauf verzichten, durchgehend warmes Wasser vorzuhalten, können wir unseren Gasverbrauch erheblich senken“, so Bau- und Klimaschutzdezernent Peter Stuhlträger.

In sozialen Medien gab es Verständnis für die Aktion, aber auch Unmut. „Bis Ende September ist es in der Regel warm genug. Da wird sich niemand einen Zacken aus der Krone brechen, wenn nicht geheizt wird oder das Wasser kalt bleibt“, hieß es bei Facebook. Aber auch: „Warum sollen wir frieren und nicht mehr duschen?“ Der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Hilden, Harald Noubours, unterstützt die Idee der Kommune, aber: „Wir hätten uns gewünscht, dass die Stadt im Vorfeld mit den Vereinen gesprochen hätte.“ Dass die Entscheidung über die Köpfe der Sportvereine hinweg getroffen worden sei, sehe er kritisch.