Studie zur Situation der Branche : Mieten sind Gastronomen oft zu hoch

Düsseldorf Eine gemeinsame Studie des Instituts für Handelsforschung aus Köln und des Düsseldorfer Handelskonzerns Metro weist Wünsche und Vorstellungen der Branche für die deutschen Innenstädte aus.

Auf den ersten Blick könnte man denken, die Metro und die kleinen Läden in den deutschen Innenstädten hätten wenig miteinander zu tun. Doch für das Geschäft des Düsseldorfer Großhandelskonzerns sind Restaurants, Cafés und sonstige gastronomische Betriebe in den Zentren wichtige Kunden. Insofern hat die Metro ein elementares Interesse daran, dass in den Städten die befürchtete Verödung ausbleibt. Und deshalb hat sie sich in einer gemeinsamen Studie mit dem Institut für Handelsforschung (IFH, Köln) mit den Wünschen und Vorstellungen der Gastronomen beschäftigt.

Hier hat Ivonne Julita Bollow, verantwortlich für Politik und Außenbeziehungen bei der Metro, ein Umdenken festgestellt: „Die Dialog­bereitschaft hat zugenommen.“ Das war nicht immer so. Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) hat in der Corona-Krise mitunter „wenig Charakter vor allem bei großen Eigentümergesellschaften“ erlebt. Für fast die Hälfte der in der Studie befragten 250 Gastronomen sind die Mieten für attraktive Standorte zu hoch. „Die wenigsten Gastronomiebetriebe können in den Innenstädten hohe fünfstellige Pachten erwirtschaften“, sagt Ingrid Hartges. Dazu brauchen wir einen Dialog aller Partner auf Augenhöhe unter Hinzuziehung neuer kreativer Player. Der Zentrale Immobilienausschuss (ZIA) als Vertreter der Branche erklärte, die Mitglieder bekannten sich „ausdrücklich zur Innenstadt“ und übernähmen Verantwortung – „auch in finanzieller Hinsicht“. Man wolle „Partner und Stakeholder notwendiger Umgestaltungen“ sein.