Wohnungsmarkt Mieten in NRW steigen weiter

Tatsächlich hat es im vierten Quartal deutliche Preisrückgänge bei Häusern und Wohnungen gegeben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben sich Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember 2022 so stark verbilligt wie seit 16 Jahren nicht mehr. Im Schnitt betrug der Preisrückgang bei Wohnimmobilien nach Angaben der Statistiker 3,6 Prozent, wobei die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser tendenziell stärker gesunken seien als die von Eigentumswohnungen. Auch die Rhein-Metropolen Köln, Bonn und Düsseldorf blieben davon nicht verschont. Bei neuen Wohnungen beispielsweise betrug das Minus seinerzeit in Düsseldorf 3,2 und in Münster 4,4 Prozent. Häuser in Köln kosteten im Schnitt 3,2 und in Bonn sogar fünf Prozent weniger. Nach einer Einschätzung des IVD hat sich dies aber wieder stabilisiert, was gut für die Verkäufer, aber schlecht für die Käufer ist, die auf weiter sinkende Preise gehofft hatten.