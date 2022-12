Großhandel Metro: Rekordwachstum und rote Zahlen

Die gute Nachricht vorweg: Der Handelskonzern Metro will im Geschäftsjahr 2022/23 (bis September) wieder profitabel werden und seine Aktionäre mit einer Ausschüttung wieder am Gewinn teilhaben lassen. Finanzvorstand Christian Baier erwartet ein Ergebnis von 80 Cent je Aktie, wie er bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Düsseldorf sagte.