Handelskonzern : Metro-Geschäft in Deutschland stagniert

Düsseldorf Der Handelskonzern ist im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 deutlich gewachsen. Aber vor allem in Osteuropa und Asien. Alles wartet auf den Abschluss des Real-Verkaufs – auch Großaktionär EP Global Commerce.

Der Verkauf der SB-Warenhauskette Real ist für den Handelskonzern Metro eine zähe Angelegenheit. Mehrfach ist der ursprüngliche Zeitplan schon außer Kraft gesetzt worden; am Donnerstag ist eine weitere Frist für die Bieter abgelaufen. Aber auch danach dürfte der Konzern sich neuen Angeboten kaum verweigern. Die Offerten für alle möglichen Größen von Real-Filialpaketen müssen jede für sich vom Bundeskartellamt in Bonn genehmigt werden. Falls die Wettbewerbshüter Bedenken gegen einzelne Pakete anmelden würden, müsste noch mal nachgebessert werden. Dass der Deal mit der Gruppe rund um den Immobilieninvestor Redos wirklich noch in diesem Jahr unter Dach und Fach kommt, wird von manchen in der Branche schon angezweifelt.

Dabei ist der Verkauf für die Metro drängend, denn Konzernchef Olaf Koch will endlich alle Kräfte auf das Großhandelsgeschäft konzentrieren. In den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/19, das am 30. September zu Ende gegangen ist, findet Real auch schon gar keine Erwähnung mehr.

Info Die derzeitigen Metro-Eigentümer Foto: dpa EP Global Commerce 32,72 Prozent (einschließlich der Haniel-Anteile, die zugesichert sind) Meridian Stiftung (Familie Schmidt-Ruthenbeck) 14,2 Prozent Beisheim Holding 6,6 Prozent Ceconomy 0,9 Prozent Die restlichen gut 45 Prozent der Anteile sind im Streubesitz.

Was den Großhandel angeht, zieht die Metro für 2018/19 das Fazit: Ziele erreicht. Das Quartal von Juli bis September dieses Jahres hat ein Umsatzwachstum von etwa 3,9 Prozent auf rund 7,6 Milliarden Euro gebracht; auf vergleichbarer Fläche wuchsen die Erlöse um 2,5 Prozent. Für das gesamte Jahr meldet die Metro ein Umsatzplus von 1,5 Prozent auf knapp 30 Milliarden Euro. Das liegt im Korridor von ein bis drei Prozent Wachstum, das vorausgesagt worden war. Das Unternehmen bestätigt seine nach dem dritten Quartal abgegebene Gewinnprognose (Ebitda). Die endgültigen Zahlen für 2018/19 will das Unternehmen am 12. Dezember vorlegen.

Mit der Bestätigung der bisherigen Voraussagen durch das Management ist aber noch längst nicht alles gut. Die Metro zeigt immer noch deutliche Schwächen auf dem deutschen Markt und hat Aufholbedarf im Russland-Geschäft. Dass die Metro dort zuletzt die Preise senkte, hat das Geschäft angekurbelt, aber das Plus von mehr als zwei Prozent zwischen Juli und September hat noch nicht gereicht, die Schwächen der ersten neun Monate zu kompensieren; unter dem Strich steht noch ein Minus von mehr als fünf Prozent.

Immerhin scheint der Trend positiv in einem Geschäft, auf dem einst die großen Hoffnungen der Großhandelssparte ruhten und das sogar mal als eigene Gesellschaft an die Börse gebracht werden sollte. Das Problem in Russland ist unter anderem der schwache Rubel, der das Einkaufen für die Metro-Kunden teurer gemacht hat. Und auf dem Heimatmarkt kommt die Metro nicht vom Fleck. Im vierten Quartal stagnierte der Umsatz in Deutschland, für das Gesamtjahr beklagt der Konzern national immer noch ein leichtes Minus.