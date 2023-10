Handelskonzern Metro-Chef ruft „Kulturrevolution“ aus

Der Wandel betrifft auch die Versorgung der Kunden, die marktweit schon zu 80 Prozent aus Liefer­geschäft besteht. „Wir sind stark in der Abholung, aber die Musik spielt in der Belieferung“, so Greubel. Gastronomen und Hoteliers sind die Zielgruppen, der Ausbau von Eigenmarken zulasten weniger attraktiver Sortimentsteile ist erklärte Absicht. Etwa 12.000 Verkäufer soll es langfristig geben, was in Zeiten zunehmender Digitalisierung wie ein Anachronimus wirkt, aus Greubels Sicht aber für die Beziehung zum Kunden unentbehrlich ist. Die pflegt der Chef persönlich, wenn er sich einmal im Jahr bei einem Kunden als Servicekraft verdingt.