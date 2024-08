Großhandelskonzern Ein schöner Tag für Metro-Aktionäre

Im Gegensatz zur Belieferung wächst der stationäre Handel langsamer, vor allem in Deutschland. Dort ist das Geschäft im bisherigen Jahresverlauf als eher mau zu bezeichnen ist. Die Erlöse gingen zuletzt um etwa 2,4 Prozent zurück, im Westen Europas sanken sie auch leicht, während es in Russland deutlich nach oben geht. Das dortige Plus von sieben Prozent (in Rubel sogar 13 Prozent) bestärkt jene Vertreter des Unternehmens, die den Verbleib im Land auch nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor nahezu zweieinhalb Jahren stets vehement gegen Kritiker aus allen Richtungen verteidigt haben.