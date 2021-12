Handelskonzern : Metro-Aktienkurs fällt um mehr als neun Prozent

Düsseldorf Der Konzern zahlt nach dem Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Dividende. Zudem sagt das Unternehmen „nur“ einen stabilen Vorsteuergewinn voraus. Das ist den Börsianer öffenbar zu wenig.

Trotzdem stürzte in der Folge die im S-Dax notierte Aktie des Düsseldorfer Konzerns um mehr als neun Prozent ab. Was die Börsianer offenbar vergrätzt hat, ist die Tatsache, dass die Metro für das vergangene Geschäftsjahr keine Dividende zahlen will, nachdem unter dem Strich ein Verlust von 56 Millionen Euro gestanden hat. Das Minus ist zwar deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahr, für das die Metro noch 70 Cent je Aktie gezahlt hatte. Aber damals seien auch noch Transaktionserlöse dagewesen, so Finanzvorstand Christian Baier.

Zudem kündigte Greubel an, dass das operative Ergebnis vermutlich auf dem Vorjahresniveau von knapp 1,2 Milliarden Euro (das zuletzt das oberen Ende der Erwartungen markierte) stagnieren werde. Begründung: Die Metro wolle massiv investieren – nicht nur in die Digitalisierung, sondern auch in das Belieferungsgeschäft und in den Vertrieb. Doch diese Aussicht hat am Donnerstag am Aktienmarkt offenbar nicht gereicht, um ausreichend positive Stimmung zu erzeugen. Mit Spannung warten Investoren nun auf den 26. Januar 2022 – den Tag, an dem Greubel seine Strategie für die Metro-Zukunft präsentieren will.