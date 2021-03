Kommentar zu Tarifabschluss : Metall schafft Blaupause für andere Branchen

Wieder einmal hat NRW den Pilotabschluss geschafft. Damit empfiehlt sich IG Metall-Chef Giesler für Höheres. Das Paket ist kompliziert, doch so können sich beiden Seiten als Sieger darstellen. Zugleich ist der Abschluss flexibel und corona-gerecht.

Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sind stets von besonderer Bedeutung. Nicht nur, weil es allein in NRW um 700.000 Beschäftigte geht, sondern auch weil die Branche oft Blaupausen für die gesamte Volkswirtschaft vorlegt. Dieses Mal standen die Tarifpartner vor einer besonderen Herausforderung: Sie mussten ein Paket schnüren, das den unter den Folgen der Corona-Pandemie höchst unterschiedlich leidenden Betrieben gerecht wird und zugleich die Transformation der Branche im Blick hat. Die IG Metall weiß, was an Arbeitsplatzabbau auf viele Autozulieferer zukommen wird, wenn der Abschied vom Verbrenner sich erst einmal durchgesetzt hat.