Corona-Pandemie : Merkel kündigt schnelle Hilfe für Firmen bei Umsatzausfällen an

Berlin Für Unternehmen drohen durch die Corona-Einschränkungen viele finanzielle Einbußen. Die Kanzlerin kündigt nun die intensive Suche nach pragmatische und schnelle Lösungen an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Ziel einer raschen Hilfe für Unternehmen bekräftigt, die wegen Schließungen in der Corona-Krise Umsatzeinbußen haben. Man wolle nicht missbrauchsanfällige, pragmatische und schnelle Lösungen finden, sagte Merkel am Dienstag nach Angaben von Teilnehmern in einer virtuellen Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag in Berlin.