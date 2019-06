Freihandel : Ein Wochenende für den Welthandel

Osaka China und die USA nähern sich im Handelsstreit an, die EU und die Mercosur-Staaten schließen ein Abkommen.

(dpa/frin) Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten Wörter wie Handelskrieg, Zollstreit oder Protektionismus die Schlagzeilen beherrschten, standen das Wochenende im Zeichen des Welthandels. Erst einigten sich die Europäische Union und der südamerikanische Staatenbund Mercosur am Freitag auf die größte Freihandelszone der Welt, dann vereinbarten die USA und China neue Verhandlungen zur Beilegung ihres Handelskriegs vereinbart.

„Wir hatten ein fantastisches Treffen“, sagte US-Präsident Donald Trump zu seiner Begegnung mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des Gipfels der großen Industrieländer (G20) in Osaka in Japan. Überraschend hob Trump dabei den Bann gegen Chinas Telekomriesen Huawei vorerst auf. Außerdem sicherte Trump zu, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle gegen China vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Pekings war.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt liefern sich seit einem Jahr einen erbitterten Handelskrieg, der das Wachstum in beiden Staaten bremst und auch der globalen Konjunktur schadet. Die Einigung von Trump und Xi Jinping dürfte erstmal für Erleichterung an den Märkten und bei Investoren sorgen, doch für eine Entwarnung ist es zu früh, da sich die Lösung des Handelskrieges noch lange hinziehen kann.

Die EU hat dem US-Präsident unterdessen gezeigt, wie man erfolgreiche Abkommen abschließt. Mit dem lateinamerikanischen Staatenbund Mercosur (Mercado Común del Sur – Gemeinsamer Markt des Südens) wurde der Aufbau der weltweit größten Freihandelszone vereinbart. EU-Unternehmen erhalten dadurch besseren Zugang zu den Märkten in den Mercosur-Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, in denen in Summe mehr als 260 Millionen Menschen leben. Bislang müssen Importeure von EU-Waren zum Teil sehr hohe Zölle zahlen, die der Wettbewerbsfähigkeit schaden. Auf Autos sind es etwa 35 Prozent, auf Maschinen 14 bis 20 Prozent und auf Wein 27 Prozent. Die Zölle sollen nun schrittweise abgebaut werden. Am Ende könnten pro Jahr Abgaben in Höhe von rund vier Milliarden Euro eingespart werden.