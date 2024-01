8000 Mitarbeiter betroffen Mercedes-Benz will seine deutschen Autohäuser verkaufen

In Branchenkreisen schwelte das Gerücht schon länger, nun hat Mercedes-Benz es bestätigt: Der Stuttgarter Autobauer erwägt, seine Niederlassungen in Deutschland aufzugeben. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. „Jede Niederlassung wird individuell und niederlassungsspezifisch geprüft – dies gilt für alle Own-Retail-Betriebe in Deutschland, unabhängig ob in ländlichen oder städtischen Regionen“, sagte sie. Und betonte, dass diese mögliche Neuausrichtung nicht aus einer Krise hervorgehe, denn: die „konzerneigenen Niederlassungen sind profitabel“.