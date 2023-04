Brauer ächzen unter Kosten Zehn Euro Pfand für einen Kasten?

Das Problem ist bei den Brauern und Getränkeherstellern in diesem Jahr besonders augenfällig, weil die Verpackungspreise so gestiegen sind. Das hat vor allem damit zu tun, dass beispielsweise die Kosten für Mehrweg-Glasflaschen gestiegen sind und zu wenig Produktionsoutput aus den Glashütten nachkommt. „Auch weil seit der Invasion Russlands in die Ukraine zahlreiche Glashütten in der Ukraine und in Russland, die den europäischen Markt beliefert hatten, als Lieferanten ausgefallen sind, haben sich Preise und Nachfrage in der EU deutlich erhöht“, erklärt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes.. Der Mehrweg-Kreislauf funktioniere dagegen nach wie vor sehr gut, „die Rückgabe über den Handel läuft reibungslos“. Verloren gingen nur wenige leere Flaschen. Allerdings, so räumt der Verbandschef ein, laufe die Leergutrückgabe schleppender als früher. Der Grund: Die Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten verändert, die Menschen kaufen seltener ein und kommen daher auch weniger häufig in die Getränkemärkte, um Leergut abzugeben.