Immobilien : Mehr Zwangversteigerungen erwartet

Ratingen In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Zwangsversteigerungen deutlich gesunken. Doch für die Zukunft rechnet die Ratinger Argetra wieder mit einer deutlichen Steigerung.

Der steile Anstieg der Zwangsversteigerungen ergibt sich auch aus der angenommener Maßen deutlich steigenden Zahl an Firmenpleiten im kommenden Jahr. Der Anwalt Biner Bähr aus der internationalen Anwaltskanzlei White & Case in Düsseldorf hat unserer Redaktion noch vor Kurzem gesagt, er rechne mit etwa 30.000 Unternehmensinsolvenzen allein im kommenden Jahr.

Dass die Zahlen aktuell noch zurückgehen, schreibt die Argetra auch den Hilfen des Staates für Unternehmen zu– darunter Überbrückungshilfen und vereinfachter Zugang zum Kurzarbeitergeld –. Sobald die staatlichen Unterstützungsprogramme ausliefen, sei mit steigenden Arbeitslosenzahlen und einem verstärkten Angebot am Immobilienmarkt zu rechnen. Bei der Verteilung hat Nordrhein-Westfalen seit Jahren eine unrühmliche Spitzenposition. Als bevölkerungsreichstes Bundesland hat NRW laut Argetra fast 20 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Schaut man sich aber die besonders betroffenen Standorte an, liegen diese meist im Osten: Chemnitz, Leipzig und Berlin sind die mit den meisten Terminen, dahinter folgt Duisburg. Die Argetra hat 40 Standorte untersucht, die 18 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Auf sie entfällt nach Angaben des Unternehmens fast jeder dritte Versteigerungstermin. Herausgefallen aus dieser Gruppe sind unter anderem Wuppertal und Mönchengladbach. Von den 40 Städten hätten 14 weniger als 50.000 Einwohner, so die Argetra. Zwangsversteigerung ist in Deutschland also beileibe nicht nur ein Thema der teuren Immobilien-Standorte.