Zu wenig Personal im ÖPNV Mehr Flüchtlinge sollen Busfahrer werden

Am meisten sorgen sich die ÖPNV-Unternehmen wegen des drohenden Personalmangels. Schon jetzt würden rund 20.000 Busfahrer und Busfahrerinnen fehlen. Bis 2030 würden 6000 Fachkräfte pro Jahr in Rente gehen. Die Hälfte der ÖPNV-Unternehmen in Deutschland gab an, wegen fehlenden Personals gelegentlich den Fahrplan auszudünnen.