Löchrige Sanktionen, gespaltener Westen Mehr Ehrlichkeit im Gasgeschäft

Meinung · Gegen das Unterlaufen der Sanktionen will Habeck vorgehen - gut so. Und ein Gasembargo kann sich Europa noch nicht leisten. Dennoch täte mehr Ehrlichkeit gut: Österreich will keine Waffen in die Ukraine liefern und wird mit Gas belohnt.

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

23.02.2023, 19:00 Uhr

Trotz geborstener Pipeline laufen die Gas-Exporte weiter. Foto: dpa/-

Ökonomisch hat Russland den Krieg verloren: Statt seine Rohstoffökonomie zu einer zukunftsfähigen Volkswirtschaft umzubauen, stellt es auf Kriegswirtschaft um, steigende Schulden und sinkender Wohlstand inklusive. Doch in die Knie konnte der Westen das Putin-Land noch nicht zwingen.