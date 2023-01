Klimaministerin Mona Neubaur Mehr Ehrlichkeit beim Kohleausstieg

Mit großem Tamtam hatten Bund, Land und RWE am 4. Oktober 2022 den vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung verkündet. In der Tat eine große Sache: RWE ist mit dem rheinischen Revier der größte Emittent von schädlichen Treibhausgasen in Deutschland. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) feierte dies als „starkes Signal“. Immer wieder betonen sie und Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) seitdem bei öffentlichen Anlässen, dass 2030 Schluss ist mit der Braunkohle.