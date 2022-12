Engpässe Mehr als 300 Arzneien kaum verfügbar

Auch die Hoffnung für Menschen, die in den Grenzregionen leben und sich Medikamente in den Niederlanden oder in Belgien besorgen wollten, hat sich in den meisten Fällen zerschlagen. Denn auch in den Niederlanden sind Medikamente knapp. „Uns stehen nicht immer ausreichend Medikamente zur Verfügung, um die Bedarfe zu decken“, sagt ein Sprecher des niederländischen Apothekerverbandes KNMP. Im Nachbarland sind es nicht nur die anfälligen Lieferketten, die für Engpässe sorgen. Weil die Preise für Medikamente überaus niedrig sind, ist der Absatz gen Niederlande für Hersteller nicht besonders lukrativ. Nur in Dänemark und Schweden zahlte man 2021 noch weniger für Arzneimittel. Ein Beispiel: 500 Gramm ­Paracetamol-Schmerztabletten gibt es vielerorts schon für 1,25 Euro.