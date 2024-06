Unternehmensaufgabe Der leise Tod der Firma

Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform, erklärt, warum das leise Firmensterben gerade in der Industrie so bedeutsam ist: „Verwaiste Ladenlokale und leere Schaufenster treffen die Menschen in ihrer Umgebung wirtschaftlich und auch emotional. Die Schließungen in der Industrie aber treffen den Kern unserer Volkswirtschaft.“ Warum das so ist? Auffällig viele Schließungen fallen der Studie zufolge in den Bereich der forschungsintensiven Wirtschaftszweige an, das sind beispielsweise Unternehmen aus der Chemie- und Pharmaindustrie und dem Maschinenbau. Das Problem dahinter: die nachlassende Innovationstätigkeit. „Das Schrumpfen forschungsintensiver Branchen ist keine gute Voraussetzung für notwendige Innovationen, die die Grundlage zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und für Wachstum sind“, schreiben die Studienautoren.