Werbe-Warntext wird aktualisiert Warum Sie „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ nicht mehr hören werden

Manchmal schaffen es Werbesprüche, zu so etwas wie geflügelten Worten zu werden: „Nichts ist unmöglich“, oder „Geiz ist geil.“ Zu einem Klassiker hat es aber auch ein eher nüchterner Warntext gebracht, der die Reklame an sich nur ergänzt. „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“, hieß es immer gleich seit mehr als 30 Jahren. Im Sommer beschloss der Bundestag ein Update für den Pflichthinweis in der Medikamentenwerbung außerhalb von Fachkreisen. Nach einer Übergangszeit tritt die Gesetzesänderung am 27. Dezember in Kraft.