Start der größten Medizinmesse der Welt Lauterbach enttäuscht die Kliniken

Am 23. November kommt es zum Showdown zwischen Bund und Ländern. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte an, dass er versuchen werde, das der Reform vorgeschaltete Transparenzgesetz von Lauterbach zu stoppen. Damit will der Bund erreichen, dass ab 1. Oktober 2024 alle Kliniken über Leistungen und Komplikationsraten informieren müssen. Zugleich soll damit eine Einteilung der Kliniken in Level verbunden sein. Das sehen Länder und Branche als Problem. „Das Transparenzgesetz kann gestoppt werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundesrat“. so Laumann. Das sei sein Plan. Die Frage ist nun, ob auch SPD-geführte Länder mitmachen.