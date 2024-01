Auswertung der Europäischen Zentralbank Deutsche in Vermögens-Statistik nur auf Platz 15 - hinter Italien und der Slowakei

Wenn man deutlich mehr verdient als andere, aber mit diesem besseren Verdienst trotzdem nur ein wesentlich kleineres Vermögen zuwege bringt - dann fragt man sich unwillkürlich, was da wohl schief gelaufen sein könnte. Die Antwort ist einfach: Viel Vermögen in Europa liegt in Immobilien, und in einem Land, in dem der Anteil der Eigenheimbesitzer deutlich kleiner ist als in anderen Nationen, führt das eben auch zu einem schlechteren Rang in der Vermögensverteilung.