Elektronik-Fachmärkte Media Markt und Saturn verkaufen mehr Fernseher wegen EM

In Deutschland lag die Zahl der bei Media Markt und Saturn verkauften Fernseher im Juni und Juli 57 Prozent höher als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Stückzahlen wurden nicht genannt. Besonders groß war die Nachfrage demnach bei TV-Geräten mit Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll und mehr. Auch Heißluftfritteusen und Soundanlagen seien bei Kunden beliebt gewesen, hieß es. Die Elektronikkette hat in Deutschland etwa 400 Märkte, in Europa rund 1.000.