Elektronikhandel : Media-Markt-Mutter wächst in der Krise

Die stationären Geschäfte haben im Lockdown gelitten. Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf Der Elektronikhändler Ceconomy will auch im laufenden Geschäftsjahr zulegen und sein Ergebnis deutlich verbessern. Aber der Erfolg hängt auch am Verlauf der Pandemie und der Behebung der Lieferprobleme.

Dank des boomenden Online-Geschäfts ist der Elektronikhandelskonzern Ceconomy auch in der Corona-Krise gewachsen. Die Umsätze seien in Geschäftsjahr 2020/2021, das bis Ende September gelaufen ist, um 3,8 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro gewachsen, wie der seit gut vier Monaten amtierende Vorstandsvorsitzende Karsten Wildberger am Dienstag in einer Telefonkonferenz sagte. Die Online-Umsätze sind im abgelaufenen Geschäftsjahr um 65 Prozent gewachsen; in den beiden vergangenen Jahren hätten sie sich verdoppelt, erklärte Wildberger. Das kompensiert die zeitweisen Zwangsschließungen der Filialen. Wildberger sprach von einem Härtetest, den das Unternehmen bestanden habe.

Wie Ceconomy ankündigte, sollen im laufenden Geschäftsjahr die Umsätze leicht wachsen. Beim Ergebnis vor Steuern (bereinigtes Ebit), das zuletzt mit 237 Millionen Euro nahezu konstant war nach einem Einbruch von 40 Prozent im Jahr davor, steht nach Angaben von Finanzvorstand Florian Wieser eine deutliche Steigerung auf der Agenda. Allerdings müssen für das Eintreffen solcher Voraussagen auch andere Voraussetzungen wie eine positive Entwicklung des Pandemie-Geschehens und die Beseitigung von Störungen in den aktuellen Lieferketten erfüllt sein. Letztere haben im Vorweihnachtsgeschäft beispielsweise dazu geführt, dass bei Telekommunikations-Produkten schon mal Lücken in den Regalen waren. Von einigen Produkten hätte man deutlich mehr verkaufen können, wenn sie denn verfügbar gewesen wären, so Wildberger.

Im abgelaufenen Jahr blieben unter dem Strich rund 222 Millionen Euro Gewinn übrig, nach einem Verlust von 237 Millionen Euro im Vorjahr. Ein Ergebnis, das auch den Aktionären etwas bringt: Sie sollen für 2020/21 eine Dividende erhalten. Womöglich war diese Perspektive am Dienstag auch ein Grund dafür, dass die Aktie an Boden gewann. Der Kurs des Papiers stieg bis zum Nachmittag um knapp vier Prozent. Vielleicht teilen die Börsianer auch die Zuversicht des Ceconomy-Managements und haben neues Vertrauen in die Strategie der Unternehmensführung gefunden. Die beinhaltet auch ein neues Store-Konzept, das aktuell am Beispiel Rotterdam zu sehen ist. In der niederländischen Metropole gibt es seit Kurzem einen von 35 neuen Flaggschiffmärkten, die Konzernchef Wildberger in den kommenden Jahren etablieren will. Der erste Markt dieser Art hat bereits im vergangenen Jahr in Mailand seinen Betrieb aufgenommen. Die sogenannten Lighthouse Stores sind eines von vier Zukunftsformaten und sollen auf großer Fläche die neuesten Technik-Trends präsentieren. Demgegenüber stehen 13 Märkte, die das Unternehmen schließen wollte.