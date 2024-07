Dauerbrenner Zuckerrübensirup Wie der gelbe Goldsaft-Becher 70 Jahre überdauern konnte

Meckenheim · Seit 70 Jahren besteht der Zuckerrübensirup der Grafschafter Krautfabrik in seinem gelben Becher nahezu unverändert. Wie ist das in Zeiten der ständigen Produktneuheiten möglich? Über einen Brotaufstrich, der fast nur in Deutschland existiert und doch Erfolg hat.

12.07.2024 , 15:23 Uhr

Nach der Ernte der Zuckerrüben im Herbst wird dem herausgepressten Saft die Flüssigkeit entzogen, sodass der dickflüssige Sirup entsteht. Er wird das ganze Jahr über in die gelben Becher abgefüllt. Foto: Axel Vogel

Von Nina Bärschneider