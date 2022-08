Gefühl von Normalität : McDonald's will in der Ukraine wieder Restaurants öffnen

Chicago Nach und nach soll es in Kiew und weiteren Teilen des Westens der Ukraine wieder McDonald’s Filialen geben. Dadurch soll laut Vizepräsident Paul Pomroy „ein kleines, aber wichtiges Gefühl der Normalität“ unterstützt werden.

McDonald's will in den kommenden Monaten wieder Restaurants in der Ukraine eröffnen. Geplant sei das nach und nach in Kiew und dem Westen des Landes, teilte die US-Schnellrestaurantkette am Donnerstag in Chicago mit. Nach der russischen Invasion in die Ukraine vor einem halben Jahr waren die Restaurants geschlossen worden, die mehr als 10 000 Angestellten aber weiter bezahlt worden.