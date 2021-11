Produktion sinkt erneut : Materialmangel sorgt weiter für Schwäche in deutscher Industrie

Materialmangel sorgt weiter für Schwäche in deutscher Industrie

Roboter arbeiten an der Karosserie von verschiedenen Automodellen. Foto: dpa/Daniel Josling

Wiesbaden/Berlin Lieferengpässe und Materialmangel belasten weiter die deutsche Industrie. Im September erhält sie den nächsten Dämpfer. Experten hoffen aber auf baldige Besserung.

Die Schwächephase der deutschen Industrie hat sich im September überraschend fortgesetzt. Die Gesamtproduktion fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Seit April ist die Fertigung in den deutschen Industriebetrieben in fünf Monaten gefallen und konnte sich nur im Juli zeitweise erholen. Nach wie vor belastet der Materialmangel die Industrie, der die Produktion trotz starker Nachfrage bremst.