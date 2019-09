Mate 30 vorgestellt : Neues Spitzen-Smartphone von Huawei mit Riesenschwächen

München Mit dem Mate 30 würde Huawei das iPhone von Apple gerne noch stärker herausfordern. Tatsächlich wird das Gerät sicher kein Verkaufsrenner: Wichtige Apps von Google fehlen wegen des US-Boykotts gegen Chinas größten High-Tech-Konzern.

Software is King, Software entscheidet über den Verkaufserfolg. So lautet eine alte Weisheit in der High-Tech-Welt rund um Smartphones und Computer. Am Donnerstag dieser Woche zeigte sich in München, wie sehr der Boykott der USA Chinas größten Smartphonehersteller Huawei trifft: Der Konzern präsentierte ein neues Spitzenmodell, das als reines Gerät wohl jedes andere Edelhandy schlagen könnte: Die Kamera hat vier Objektive, Ultraweitwinkel und Telezoom. Auch bei wenig Licht sind exzellente Aufnahmen möglich, zeigte die Präsentation. Ein Display mit abgerundeten Ecken beeindruckt. 14 Antennen für den Mobilfunkempfang sind integriert. Der Akku wird besonders schnell geladen. Das kann Preise ab 799 Euro rechtfertigen, ein Spitzenmodell kostet sogar etwas mehr als 2000 Euro.