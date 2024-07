Corona Maskenstreit: Gericht verurteilt Bund zur Millionenzahlung

„Es ist ein Unding, dass die Bundesrepublik bis heute versucht, die Ansprüche abzuwehren - dadurch wird der Schaden immer höher“, sagt Anwalt Veltmann und appelliert an das Bundesministerium, den Rechtsstreit nicht weiter in die Länge zu ziehen. Pro Monat fielen allein im ILTS-Verfahren eine Million Euro an zusätzlichen Zinsen an. „Die Bundesrepublik sollte jetzt einen Schlussstrich ziehen und das Verfahren beenden“, sagt der Jurist. Für andere Verfahren im Maskenstreit sei das Kölner Urteil wegweisend. „Das ist eine Leitentscheidung für nahezu alle im Moment anhängigen Maskenfälle.“