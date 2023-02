Lockerung für Praxen, Kliniken und Pflegeheime Masken- und Testpflicht: Das gilt ab März in NRW

Noch immer erkranken Menschen an Corona. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber die Pandemie hat ihren Schrecken verloren“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach einem Treffen mit den Gesundheitsministern der Länder am Dienstag. Diese vereinbarten die Aufhebung von vielen Masken- und Testpflichten zum 1. März. Das gilt nun in Nordrhein-Westfalen