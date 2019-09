Marode Kanäle und Personalmangel : Industrie schlägt Alarm bei NRW-Wasserstraßen

Düsseldorf Schifffahrtskanäle aus Kriegszeiten, verrostete Tore und Poller: Die NRW-Industrie schlägt Alarm. Wenn Schleusen wochenlang gesperrt werden müssen, kann das teuer werden – für Häfen und Verbraucher.

Marode Kanäle, Poller und Schleusen, Personalmangel in den Schifffahrtsverwaltungen: Die NRW-Industrie fordert mehr Tempo beim Ausbau der Wasserstraßen im Land. Der „gegenwärtige Verfall“ bringe ein „nicht mehr kalkulierbares Risiko für den Industriestandort NRW“, erklärte der Sprecher des Verbandes der Chemischen Industrie, Gerd Deimel, am Dienstag. Die Branche ist für ihre Grundstoffe etwa im Chemiepark Marl auf Schiffstransporte angewiesen. Am Mittwoch ist die Modernisierung der NRW-Wasserwege auch Thema einer Anhörung im Landtag.