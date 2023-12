Urlaubsgeschäft Marktführer Tui erwartet weiter steigende Reisepreise

Koppelgeschäfte und eine immer stärkere Digitalisierung sollen das Wachstum beschleunigen. So erhöhte die Veranstaltungsplattform Tui-Musement die Zahl der vermittelten Ausflüge, Museumsbesuche oder Tauchtouren um 34 Prozent auf 9,4 Millionen. Weil sich gleichzeitig immer mehr Kunden auf einer der zentral gesteuerten Apps von Tui anmelden, kann der Konzern nun den Nutzern von Ausflügen wiederum Hotelzimmer anbieten und den Urlaubern in Ferienanlagen wie dem Club Robinson im Gegenzug noch mehr Touren in der Umgebung. „Wir wollen durch stärkere Synergien im Unternehmen viel mehr zulegen“, sagte Ebel. So wie es Amazon gelungen sei, sich als Allroundanbieter für E-Commerce zu profilieren, wolle Tui sich als sehr breit aufgestellter Anbieter im Tourismus aufstellen, statt vorrangig Hotelbetten am Mittelmeer zu vermitteln.