Nach Elevator-Verkauf : Marke "Thyssenkrupp Elevator" verschwindet vom Markt

Ein Logo von Thyssenkrupp vor dem Werk in Duisburg Hüttenheim. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Essen Die neuen Eigner haben ein halbes Jahr Zeit, um eine neue Marke zu entwickeln. In zwei Jahren wird „Thyssenkrupp“ aus dem Namen komplett getilgt sein.

Der 17,2 Milliarden Euro schwere Verkauf seines Aufzuggeschäfts hat Thyssenkrupp nicht den erhofften Aufwind an der Börse gegeben. Die Aktie gab am Freitag deutlich nach und notierte zwischenzeitlich mit einem Minus von mehr als sieben Prozent bei 8,50 Euro.

Analysten forderten schnell Klarheit über die Mittelverwendung: „Das neue Management zeigt Entschlossenheit, die nun um eine strategische Weitsicht ergänzt werden muss“, sagte Ingo Speich von der Deka Investment. Es müsse klar definieren, in welche Richtung Thyssenkrupp verändert werde und die nächsten Schritte aufzeigen. „Jeder weitere Tag in der aktuellen Aufstellung belastet den Cashflow und treibt damit letztlich die Verschuldung nach oben.“ Thyssenkrupp sei in der derzeitigen Aufstellung zu schwach, um einer konjunkturellen Schwächephase Paroli bieten zu können.