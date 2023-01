Umstellung in Hamburger Asklepios Kliniken Nur noch Margarine statt Butter in Kliniken – auch in NRW?

Die Asklepios-Kliniken nehmen den Patienten die Butter vom Brot – so oder so ähnlich titelten an den vergangenen Tagen viele Medien. Was ist dran? „Die Umstellung betrifft nur die sieben Hamburger Asklepios Kliniken, nicht die Einrichtungen von Asklepios außerhalb Hamburgs“, sagt ein Sprecher. In NRW gehört die Kinderklinik in Sankt Augustin zum Konzern; eine Umstellung auf Margarine sei dort aber kein Thema. Auch Patienten in Hamburg könnten auf Nachfrage – und mit etwas Vorlauf – weiter Butter zum Frühstück oder Abendbrot erhalten. Dies wird dann über die Station bestellt.