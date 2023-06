Sicherheitskontrollen bis 23 Uhr in Düsseldorf Luftwaffen-Manöver beunruhigt Flughäfen

Die großen Passagierflughäfen in NRW, Düsseldorf und Köln/Bonn, bleiben alarmiert wegen des Luftwaffenmanövers „Air Defender“. Jedoch gab es am Montag als erstem Tag der Übung mit Beteiligung fast aller Nato-Staaten wegen gesperrter Lufträume fast keine zusätzlichen Verspätungen: „Die Lage ist ruhig“, sagte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn. „Kein Flug wurde gestrichen“, so ein Sprecher von Eurowings, der in Düsseldorf wichtigsten Airline. In der NRW-Landeshauptstadt landeten am Nachmittag zwar viele Jets 20 oder 30 Minuten später als geplant, doch extrem starke Verzögerungen gab es wenige: So sollte eine Eurowings-Maschine aus Split in Kroatien um 18 Uhr ankommen. Dann wurde die Ankunft auf 20.15 Uhr verschoben. „Das ist zwar bedauerlich für Gäste, aber keine Katastrophe“, so ein Airline-Manager.