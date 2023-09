Tourismus boomt Herbstferien stehen an – Flüge nach Mallorca teuer wie nie

Wie gerne reisen die Menschen in den Herbsturlaub? Der Online-Flugplan von Eurowings gibt ein Indiz: Kein Flug am nächsten Samstag von Düsseldorf nach Palma de Mallorca ist für unter 409,99 Euro zu erhalten (ohne Gepäck), am Sonntag sind mindestens 324,99 Euro fällig, ab Köln-Bonn ist das Bild sehr ähnlich, erst am Mittwoch nächster Woche ist erstmals ein Ticket für unter 200 Euro erhältlich. „Zumindest am Samstag sind Flüge nach Mallorca so teuer wie nie“, meint dazu Ute Dallmeier, Chefin des First-Reisebüros in Mönchengladbach.